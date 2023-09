Spagna, Carvajal sul caso Rubiales: "Jenni vittima? Non devo dirlo io..."

Dal ritiro della Spagna in vista della sfida di qualificazione a Euro 2024 contro la Georgia , ha parlato Dani Carvajal . Inevitabile un commento sul caso Rubiales . Ecco cosa ha detto il calciatore del Real Madrid . "Siamo tutti d’accordo che un presidente di una federazione non può avere quel tipo di comportamento e lui stesso riconosce di aver commesso un errore".

Carvajal: "Non sono nessuno per giudicare"

"Ci sono giudici -continua Carvajal- che stanno valutando se davvero Jenni è vittima di qualcosa. Alla fine, noi calciatori ne restiamo fuori. Abbiamo fatto un comunicato congiunto, io sono più riservato e non ho espresso la mia opinione. Quindi non possiamo prendere posizione o condannare una parte o un’altra in precedenza senza sapere veramente cosa è successo, cosa è stato stipulato, perché oggi Jenni non ha presentato nemmeno la denuncia. Non sono nessuno per giudicare. Però la verità è che si è enfatizzato tanto questo tema al punto di intimorire i calciatori: paura di dire qualcosa che possa essere equivocato e interpretato male".