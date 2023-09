Messi ubriaca di finte mister 130 milioni Caicedo: social impazziti

Il solito Messi castiga l'Ecuador (1-0 con una punizione spettacolare) regalando i tre punti all'Argentina nella sfida di qualificazioni ai Mondiali del 2026. Più di 80.000 persone sono accorse allo stadio per vedere la prima uscita ufficiale dei campioni del Mondo dell'Albiceleste dopo il trionfo in Qatar. E chi era presente non è rimasto deluso davanti allo spettacolo degli argentini, che hanno colpito pure un palo e una traversa.