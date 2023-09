Frey e la pesantissima accusa a Domenech: "Odiava gli italiani e chi giocava in Italia"

PARIGI - Mentre la stampa in Francia è occupata a scaricare Pogba per il caso doping, arriva una polemica sulla nazionale transalpina del passato, quella guidata da Raymond Domenech dal 2004 fino al 2010, cioè fino ai Mondiali in Sud Africa. Domenech è stato il ct che ha perso la finalissima del 2006 contro l'Italia in Germania. E sostanzialmente non ha vinto nulla. Stavolta è stato Sebastien Frey, ex numero uno di Parma, Inter, Fiorentina e Genoa, a criticare l'ex allenatore della Francia.