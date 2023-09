L'Atlanta punge Messi: "Ecco qui la tua pizza di ritorno"

ATLANTA - L'Atlanta ha fatto la voce grossa contro l'Inter Miami vincendo nell'ultimo turno di Mls con il punteggio di 5-2. Una debacle per la squadra di Leo Messi. L'argentino, comunque, non è sceso in campo in questa sfida dopo aver risposto alla convocazione dell'Argentina durante la pausa per le nazionali. Motivi precauzionali: nulla di più, come ha confermato l'allenatore Martino. A fine partita, via social, l'Atlanta ha preso in giro Leo Messi.