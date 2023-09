Inter Miami, la decisione dell'allenatore: escluso Messi dai convocati!

Incredibile. Leo Messi fuori dalla lista dei convocati dell' Inter Miami per la partita di campionato. Tutto vero. Anche i campioni possono restare fuori. E così l'attaccante argentino non sarà in campo contro l' Atlanta United . I motivi dell'esclusione spiegati dall'allenatore del club statunitense, Gerardo "Tata" Martino .

Martino: "Messi sta bene, ma voglio farlo riposare viste le tante partite ravvicinate"

"Leo sta bene, ma staremo attenti con lui perché abbiamo tante partite importanti in poco tempo - ha detto il tecnico Gerardo Martino- giocare ogni partita, per 90 minuti, ogni 2 o 3 giorni, con viaggi stancanti, non è facile. Con la Bolivia si è riposato per un fastidio muscolare, quindi meglio non rischiare".