Messi, la frase a Insigne preannuncia il peggio: il pubblico lascia lo stadio

In America Leo Messi vale il prezzo del biglietto. Per questo motivo quando è uscito dal campo per infortunio a fine primo tempo molti tifosi dell'Inter Miami hanno preferito abbandonare lo stadio quando il risultato era ancora fermo sullo zero a zero. Alla fine la squadra dell'argentino ha battuto 4-0 Toronto ma la "notizia" principale è stata proprio l'assenza nella ripresa del campione argentino.

Cosa ha chiesto Insigne a Leo Messi?

Mentre la Pulce stava uscendo dal campo, l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è avvicinato a lui per sincerarsi delle sue condizioni fisiche. Messi gli ha spiegato che era la caviglia a procurargli ancora dolore, motivo per cui era stato scelto il cambio. Nella stessa partita l'Inter Miami ha anche perso Jordi Alba. Gara positiva per il risultato, dunque, ma non per le condizioni dei due calciatori. Entrambi sono ora a rischio per la finale di Coppa.