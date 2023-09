Inter Miami, poker "triste" al Toronto: perde Messi e Jordi Alba

MIAMI (Stati Uniti) - L'Inter Miami ritrova Leo Messi e anche la vittoria: il 4-0 con cui la squadra di Beckham ha travolto il Toronto di Insigne e Bernardeschi e permesso al Miami di tornare in corsa per i play off, però, è stato rovinato da un doppio infortunio. Proprio quello di Messi, a cui si è aggiunto quello dell'altro ex Barcellona Jordi Alba. Entrambi sono stati costretti ad uscire dal campo già nel primo tempo, a poca distanza l'uno dall'altro. Un bel problema per il Tata Martino che ora rischia di non averli a disposizione per la finale di Coppa degli Stati Uniti di giovedì prossimo, contro Houston. "Ovviamente domenica non saranno presenti contro Orlando - ha detto il tecnico dell'Inter Miami - ma ho parlato con loro e sono meno pessimista. Di certo in finale non giocheranno se non saranno nelle condizioni di poterlo fare" ha concluso Martino.