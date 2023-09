Chiellini fa impazzire tutti con la sua rovesciata: "39 anni di gioventù!"

L'eterno Giorgio Chiellini ha sfiorato un Eurogol... in America. In occasione della sfida in trasferta, valida per la trentesima giornata della stagione di MLS, tra i suoi Los Angeles Galaxy e la capolista del gruppo ovest, il Saint Louis City, l'ex capitano della Juventus non ci ha pensato su due volte a coordinarsi per una conclusione acrobatica sugli sviluppi di un calcio d'angolo impegnando il portiere avversario.