Vidal insulta tutti: "Sampaoli e Ten Hag? I calvi sono..."

Gli attacchi di Vidal

Queste le sue parole dette in diretta sul suo canale Twitch: "Ten Hag ha sbagliato, come fai a togliere Ronaldo? A volte gli allenatori che arrivano lasciano un casino tremendo, è terribile. Sampaoli? I calvi sono persone complicate. Questa è casa mia, ovviamente vorrei tornare anche per vedere i tifosi e l’amore che si prova. L’ho sempre detto, ad un certo punto se si presenta la possibilità e se Dio vuole non esiterò a ritornare".