Vaessen, l’aggiornamento sulle condizioni: come sta il portiere olandese

WAALWIJK (PAESI BASSI) - Attimi di paura e di spavento quelli vissuti nei minuti finali della gara tra RKC Waalwijk e l 'Ajax , nel match valido per la settima giornata dell'Eredivise. A seguito di un violentissimo scontro di gioco infatti il portiere dei padroni di casa, Etienne Vaessen, è caduto a terra privo di sensi e dopo i primi soccorsi in campo è stato trasferito d'urgenza in ospedale .

"Etienne è cosciente"

Le condizioni di Vaessen, fortunatamente, sembrano essere in miglioramento come riportato dal club in un comunicato ufficiale: "Siamo estremamente scioccati dall'incidente subito dal nostro portiere Etienne Vaessen. Possiamo annunciare che, dopo approfonditi accertamenti medici, è cosciente ed è in ospedale per ulteriori accertamenti. Auguriamo a Etienne tanta forza e forza e speriamo di averlo di nuovo con noi presto", si legge nella nota.

Le parole del dg van Mosselveld

Anche il direttore generale Frank van Mosselveld ha spiegato la situazione a ESPN: "Siamo scioccati. Vaessen non ricorda cosa è successo, ma ha reagito prontamente. Un paluso ai medici, che lo hanno rianimato rapidamente. In ogni caso il problema non riguarda il cuore ma principalmente il colpo ricevuto da Brobbey sul lato della testa, con il ginocchio o con il piede, che ha portato allo svenimento di Etienne", ha concluso.