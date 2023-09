Shock in Olanda: perde i sensi dopo uno scontro tremendo, partita sospesa e calciatori in lacrime

WAALWIJK (PAESI BASSI) - Attimi di paura nel corso della sfida della settima giornata di Eredivisie tra l'RKC Waalwijk e l'Ajax. Nei minuti finali del match, con i 'Lancieri' in vantaggio per 3-2, il portiere della squadra di casa, Etienne Vaessen, è caduto per terra privo di sensi dopo un tremendo scontro con Brian Brobbey.