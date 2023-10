Morte di Alvaro Prieto, la rivelazione dell’ultima persona che lo ha visto vivo

Nella triste vicenda della morte del giovane calciatore del Cordoba, Alvaro Prieto, è spuntato un testimone che avrebbe visto per l'ultima volta il ragazzo nelle vicinanze della stazione. "Ho portato fuori il cane per fare i bisogni quella mattina, dice il testimone Carlos Vilar a "Y Ahora Sonsoles", e ho visto un ragazzo che veniva dalla stazione a qui e ho iniziato ad osservare. In quel momento non sono riuscito ad identificarlo, a un certo punto poi l'ho visto deviare dal sentiero e infilarsi tra due pareti. L'ho visto intrufolarsi e ho pensato che avrebbe fatto i suoi bisogni, perchè è un posto fuori mano e molte persone lo usano per questo. Poi non l'ho più visto".