Neymar, altro infortunio. Dal Brasile: "Carriera a rischio?"

ROMA - Ennesimo stop per Neymar, protagonista di un vero e proprio calvario con il sedicesimo infortunio nelle ultime sette stagioni (640 in tutto i giorni di stop). Uscito in barella per un problema al ginocchio nella sfida di qualificazione ai Mondiali persa 2-0 dal suo Brasile in Uruguay, il 31enne attaccante dell'Al-Hilal aspetta ora di conoscere i tempi di recupero ma in Patria c'è molta preoccupazione e tra i tifosi sui social c'è chi si chiede se la sua carriera a questo punto non sia a rischio.