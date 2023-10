Messi, doppietta show. Ansia Neymar: ginocchio ko in Uruguay

Nella notte si è giocata la quarta giornata delle qualificazioni mondiali in S ud America . E la scena se l’è presa Messi , autore di una splendida doppietta che ha trascinato al successo l'Argentina sul Perù. Lautaro Martinez in campo nell'ultimo quarto d'ora, mentre Nico Gonzalez è stato schierato 90' da Scaloni. Zero a zero tra Ecuador e Colombia, mentre un gol di Sanabria ha permesso al Paraguay di battere 1-0 la Bolivia.

Neymar ko. Brasile sconfitto in Uruguay

Serata da dimenticare per il Brasile, che viene sconfitto 2-0 dall'Uruguay. La Seleçao (che ha schierato dal primo minuto Carlos Augusto) perde Neymar per infortunio. L'attaccante dell'Al-Hilal è uscito in barella e tra le lacrime nel recupero del primo tempo, sostituito da Richarlison. Il match è stato deciso dalle reti di Nunez e de la Cruz. Olivera, terzino del Napoli, in campo per 84', mentre il laziale Vecino è entrato nel finale.