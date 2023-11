Caro biglietti in Italia? I prezzi folli della finale di Coppa Libertadores

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Il Sud America si ferma, c'è la finale di Coppa Libertadores . Lì è vissuta in modo diverso da tutto il resto, un evento più che una semplice partita. Quest'anno sarà Boca Juniors contro Fluminense , in programma domani (sabato) alle 21 (ora italiana) allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Sale l'attesa e l'atmosfera ha già raggiunto temperature altissime, con scontri tra tifosi e polizia . Lo stadio sarà uno spettacolo di colori e tifo, ma non sarà facile accaparrarsi un biglietto: i prezzi sono folli.

I prezzi folli per la finale di Libertadores

Si parla tanto di caro biglietti in Italia, ma anche all'estero non scherzano mica. Per esempio per la finale di Libertadores i prezzi hanno raggiunto picchi fuori dal normale: da 1500 a 3000 dollari americani (in euro il valore, grossomodo, resta lo stesso). Cifre folli che i tifosi dovranno sborsare se vorranno godersi dal vivo la finalissima tra Boca Juniors, a caccia del settimo trionfo, e Fluminense, solo una volta finalista (2008) ma mai vittorioso.