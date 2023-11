Taylor colpisce ancora, disastro anche in Championship: rigore assurdo!

PRESTON (INGHILTERRA) - Non c'è pace per Anthony Taylor, l'arbitro della contestatissima finale di Europa League tra il Siviglia e la Roma dello scorso maggio. Il direttore di gara inglese non solo ha fatto infuriare Klopp nella sfida tra Luton e Liverpool in Premier League ma si è reso protagonista di una clamorosa svista nel corso di Preston-Coventry di Championship, seconda serie britannica.