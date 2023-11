Porto, assemblea soci rinviata per rissa. Villas-Boas furioso: "Vergogna"

Villas-Boas: "Uno dei giorni più neri della storia del Porto"

Circa 5mila i soci presenti che non solo non hanno trovato nessun accordo ma che hanno dato vita a scene da far west che l'ex tecnico dei Dragoes André Villas-Boas ha così commentato: "Uno dei giorni più neri nella storia del Porto. Una vergogna, un'organizzazione senza scrupoli, senza rispetto per i soci di questo grande club. Il 20 novembre ci riproveremo, il Porto ha bisogno di ritrovarsi nei principi e nei valori che ha, quello che è successo oggi non deve e non può più ripetersi", queste le parole del portoghse tra i possibili candidati alla presidenza del club.