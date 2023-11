Gavi, infortunio shock con la Spagna: ecco le sue condizioni

VALLADOLID (SPAGNA) - Spagna e Barcellona in ansia per le condizioni di Gavi. Il 19enne centrocampista dei catalani infatti è uscito per un infortunio al ginocchio destro nel primo tempo della sfida di qualificazione agli Europei vinta dalla nazionale spagnola (con il pass già in tasca) contro la Georgia del napoletano Kvaratskhelia (suo il gol del momentaneo pari ospite a Valladolid).