Euro 2024, Lukaku nella storia: trascina il Belgio con quattro gol in 37 minuti

Romelu Lukaku ha scritto nuovamente il suo nome nella storia della nazionale belga. L'attaccante della Roma si è infatti reso protagonista di una vera e propria impresa nella gara vinta per 5-0 contro l'Azerbaigian segnando ben quattro reti in 37 minuti di gioco (la quinta rete porta invece la firma di Trossard). Un vero e proprio record visto che mai nessuno prima di lui aveva realizzato questo numero di gol in 45 minuti. Salgono quindi a 83 le marcature messe a segno da Lukaku in nazionale su 113 presenze. Festa doppia per il Belgio di Tedesco che era sì già qualificato ai prossimi Europei ma che grazie a questo successo è passato al comando del Gruppo F con 20 punti.