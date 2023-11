Verso il Mondiale 2026: Viña nella top 11 dei migliori sudamericani

Anche la sesta giornata delle gare di qualificazione al prossimo Mondiale del 2026 si è conclusa in sudamerica con risultati che hanno in parte confermato e in parte stravolto la classifica. L'Argentina ha battuto il Brasile, solo sesto nel girone, rimanendo al primo posto a quota 15 seguita a sole due lunghezze dall'Uruguay e dalla Colombia unica nazionale imbattuta.