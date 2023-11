Incredibile al Psg: un big gioca a padel con Verratti e si rompe il crociato

Incredibile ma vero. Sport rivela che: " Anche Nasser Al-Khelaïfi è stato vittima della piaga degli infortuni ai legamenti crociati. L'imprenditore del Qatar e presidente del PSG si è infortunato il 7 ottobre mentre giocava una partita di padel con Marco Verratti a Doha ". Il portale spagnolo rivela, inoltre, che: "Al-Khelaïfi è già tornato a Parigi . Dopo l'infortunio a Doha e la guarigione in Qatar, il presidente della squadra parigina è rientrato nella capitale francese in vista dell'importantissima sfida di Champions League tra PSG e Newcastle ".

Al-Khelaïfi, il mercato del PSG pianificato in convalescenza

Sfortunatamente fatale la reunion con il suo vecchio pupillo, che in estate ha firmato per la squadra di Doha, l'Al-Arabi, salutando il Paris Saint Germain: "A Doha, Al-Khelaïfi ha colto l'occasione per incontrare nuovamente Verratti e giocare con lui una partita di padel oltre che per lavorare al prossimo mercato e, nonostante la convalescenza, ha pianificato le prossime stregie scon Moussa Sissoko e Jorge Mendes, agenti di fiducia del presidente del PSG".