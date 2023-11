Bayern, porta blindata: Neuer e Ulreich rinnovano il contratto

Le parole di Neuer

“Sono felice di rimanere all’FC Bayern per un altro anno. Dopo il mio lungo infortunio, sono tornato in pieno svolgimento. È un divertimento immenso per me essere in campo con questa squadra. Sono sicuro che, insieme ai tifosi, possiamo raggiungere i nostri grandi obiettivi nei prossimi anni – e ovviamente la finale di Champions League 2025 a Monaco è uno di questi. Sapere che ho ancora Sven al mio fianco lo rende ancora più bello”.

Le parole di Ulreich

“Quando sono arrivato all’FC Bayern da Stoccarda nel 2015, non avrei mai pensato che sarei rimasto qui per così tanto tempo. Ora ho esteso il mio contratto fino al 2025 e continuerò a fare la mia parte per raggiungere i nostri obiettivi. Sono lieto di continuare a collaborare con Manuel e Daniel Peretz e il nostro allenatore di portiere Michael Rechner. Ho avuto molto di più in comune con Manuel che una passione per il calcio, siamo amici".