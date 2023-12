Milinkovic batte Ronaldo: l'Al Hilal va in fuga, Al Nassr ko nel derby

RIAD (ARABIA SAUDITA) -Derby e sfida "scudetto", in un colpo solo l'Al Hilal di Milinkovic e Koulibaly batte i rivali dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic e scappa in campionato, volando a +7 (41 a 34 punti). Secco 3-0 per la formazione allenata Jorge Jesus, con l'ex Lazio che sblocca la partita: bellissimo colpo di testa in girata che al 64' si infila all'angolino. La doppietta di Mitrovic all'89' e al 92' chiude i giochi e forse anche il campionato. Nervoso per tutta la gara CR7, servito poco e male, e furioso prima del raddoppio dell'Al Hilal per un possibile calcio di rigore non concesso (fallo del portiere ai suoi danni).