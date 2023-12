Gudelj shock, malore in campo: sviene davanti ai compagni, come sta ora

Era già successo lo scorso marzo, causando attimi di terrore a tutti i partecipanti . Dopo il suo atteso ritorno in campo, Dragisa Gudelj ha di nuovo tenuto tutti con il fiato sospeso a causa di un malore accusato durante la partita di terza divisione spagnola contro il Melilla . Il difensore del Cordova si è accasciato a terra davanti agli occhi atterriti dei compagni, che lo hanno subito soccorso dopo il crollo. Rianimato dai medici presenti allo stadio, il fratello di Nemanja è stato subito trasportato in ospedale. Al momento le sue condizioni sarebbero buone, fa sapere il club.

Malore in campo per Gudelj: come sta

Per il serbo, fratello minore del difensore del Siviglia, non si trattava del primo episodio del genere: i medici lo avevano già rianimato durante la gara contro il Racing Ferrol, quando era svenuto in campo nel corso del primo tempo. Dopo quell'episodio, Gudelj aveva subito un intervento chirurgico e gli era stato impiantato un defibrillatore automatico, grazie al quale poter continuare a giocare. "Gudelj sta bene, è in ospedale per accertamenti medici. Presto nuovi aggiornamenti", ha scritto il Cordova sui social.