Brasile, Palmeiras campione. Il Santos di Marcos Leonardo retrocede: è caos

Il pareggio 1-1 contro il Cruzeiro, basta al Palmeiras per laurearsi campione del Brasile per la dodicesima volta nella sua storia. A siglare il gol decisivo è stato il 17enne Endrick, che in estate diventerà un giocatore del Real Madrid. Con 11 centri totali, inoltre, è diventato il secondo 17enne con più reti in un campionato, superando Neymar (10) e alle spalle del solo Ronaldo il Fenomeno (12).