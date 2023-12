Disastro Santos, le parole di Neymar dopo la retrocessione

La retrocessione del Santos non lascia indifferente Neymar. L'attaccante brasiliano, che ha giocato sia nel settore giovanile che nella prima squadra dal Santos, ha postato uno stemma del club con la scritta 'Santos Sempre Santos' e il commento "torneremo a sorridere". Per la squadra brasiliana è la prima retrocessione in seconda divisione della storia. Fatale la sconfitta interna per 2-1 contro il Fortaleza.