Terrificante nella Super Lig turca: arbitro pestato da presidente e tifosi

Scene terrificanti dalla Turchia. E senza senso. Alla fine di Ankaragucu-Rizespor, match valido per la quindicesima giornata della Super Lig turca e segnato da un'espulsione per parte, l'arbitro Halil Umut Meler (che ha recentemente diretto Lazio-Celtic) è stato vittima di una vera e propria aggressione da parte del presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca. Il patron della squadra di casa è entrato in campo di corsa e ha colpito con un pugno il direttore di gara, che è caduto a terra. Successivalemte Meler è stato colpito da alcuni calci da parte di altre persone, prima di essere messo in salvo.