Calhanoglu sotto shock per l'aggressione all'arbitro turco: il messaggio sui social fa discutere

Calhanoglu: "Sotto shock per quello che ho visto"

Tra chi ha voluto commentare il fatto e anche condannare fermamente l'accaduto c'è il calciatore dell'Inter Calhanoglu che in un messaggio social si è così espresso: "Sono ancora sotto shock per quello che ho visto. Condanno l'attacco al signor Halil Umut Meler. Tali eventi appaiono come un colpo non solo per un arbitro, ma anche per le fondamenta dell’umanità", ha scritto il centrocampista turco.