Özil fa il pieno di muscoli: il cambiamento fisico è impressionante

Ozil, il cambiamento è impressionante

Nonostante il ritiro Özil non ha mai smesso di allenarsi, e anzi, a oggi ha un fisico invidiabile frutto del durissimo lavoro iniziato iniziato con il suo personal trainer Alper Aksac. Lo stesso ha postato sui social uno scatto che li ritrae insieme decisamente in forma, con tanto di addominali scolpiti in mostra: "Siamo arrivati a questo punto dopo 2 settimane di duro lavoro, ma non pensate che sia finita qui. Amici, siamo solo all'inizio. Se pensate che indosseremo le magliette la prossima estate, vi sbagliate!", queste le parole dell'allenatore visibilmente soddisfatto di come sia cambiata, in meglio, la forma fisica dell'ex calciatore.