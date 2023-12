Pocho Lavezzi in clinica di riabilitazione: come sta e cos'è successo davvero

Si è detto di tutto sugli ultimi travegliati giorni del Pocho Lavezzi, ex giocatore del Napoli, del Psg e dell'Argentina: dall'accoltellamento alla rottura della clavicola. Yanina Latorre a LAM ha fatto chiarezza sulle condizioni di Lavezzi, che al momento è ricoverato in un centro di riabilitazione della provincia di Buenos Aires per abuso di sostanze stupefacenti, dopo un viaggio in aereo. "In questo centro ti aiutano a stabilizzarti e prima ovviamente devi passare attraverso la disintossicazione, poi via ai farmaci e si inizia la terapia - ha detto Latorre -. È un centro dove ti fanno fare esercizi tutto il tempo, dormono, devi pulire il bagno, lavare i pavimenti, ti danno sempre da fare le faccende domestiche. Che si tratti di lavare i piatti, preparare il cibo, assistere te e gli altri. Quindi ti tengono occupato per molto tempo e fai terapia da solo e terapia di gruppo, due volte al giorno. Con gruppi diversi e con situazioni diverse".