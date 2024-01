Una villa da mille e una notte sull'Isola dei Miliardari a Dubai. Questo l'ultimo investimento di Cristiano Ronaldo per inaugurare il 2024. L'attaccante dell'Al-Nassr, che proprio a Dubai ritirerà il Globe Soccer Awards 2023 avendo realizzato 54 gol in 59 partite nell'anno appena trascorso, è in attesa della consegna della sua nuova dimora. La cifra è da capogiro.