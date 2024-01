Ronaldo, il regalo extralusso a mamma Dolores divide i social: "Non è un po' troppo?"

Cosa ha regalato Ronaldo a mamma Dolores?

In occasione del 69° compleanno della madre, Ronaldo le ha regalato una Porsche nuova di zecca. Il piccolo Ronaldo Jr ha accompagnato la nonna, visibilmente emozionata, verso l'omaggio che è stato abbellito da un fiocco rosso utilizzato per l'occasione. Il momento è stato immortalato da un video che è diventato subito virale. La vettura sportiva ha reso felicissima la mamma di CR7 ma ha suscitato qualche polemica sui social: "Una Cayenne ad una signora di 69 anni? Non è un po' troppo?", ha scritto un utente. "Sempre sobrio, eh Cris?", ha ribadito un altro. Una minoranza, comunque. La maggior parte dei commenti è stata a favore della scelta del fuoriclasse portoghese: per la mamma questo ed altro.