Ancelotti punge il giornalista: "Non preoccuparti di chi gioca in porta"

Alla vigilia dell'attesissima finale di Supercoppa di Spagna, Carlo Ancelotti prova a stemperare la tensione, anche partecipando a simpatici siparietti con i giornalisti iberici. In conferenza stampa , infatti, l'ex allenatore del Milan ha parlato della scelta del portiere in occasione della sfida tra Real Madrid e Barcellona . Kepa e Lunin spettatori interessati.

Ancelotti al giornalista: "Apprezzo la tua preoccupazione, ma io sono tranquillo"

Ancelotti a tu per tu con un giornalista spagnolo a poche ore dal calcio d'inizio di Real Madrid-Barcellona, "Clasico" che mette in palio la Supercoppa di Spagna. Con Courtois ai box e Kepa acciaccato, Ancelotti sa ugualmente cosa fare: "Apprezzo che tu sia molto preoccupato per chi giocherà in porta, - ha detto, con un sorriso, il trainer emiliano - ma io sono tranquillo e non ha motivo per preoccuparmi molto".