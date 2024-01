Il bel gesto del Barcellona in casa del piccolo Barbastro: spogliatoio immacolato!

È stato un match inedito quello che ha visto protagonista il Barcellona contro il Barbastro in Coppa del Re. Gli avversari dei blaugrana sono una squadra militante nella Secunda Federacion, equivalente alla Serie D italiana. La sfida si è giocata allo stadio Municipal, con il club che ha dovuto fare i conti con delle spese ulteriori per permettere all'impianto di poter ospitare l'incontro. Sono state aggiunte delle tribune, in modo da aumentare la capienza dello stadio da 3mila a 6mila spettatori, per poi migliorare l'illuminazione. La sfida è terminata col punteggio di 3-2 in favore del Barcellona. I blaugrana sono stati protagonisti di un un episodio, dopo il triplice fischio dell'arbitro, che è stato apprezzato e non poco in Spagna.