"Matic separato in casa al Rennes. Vuole solo il Lione"

Nemanja Matic vuole lasciare il Rennes in questa sessione di mercato. Separato in casa da settimane, l'ex mediano della Roma non ha nessuna intenzione di rimanere in rossonero. Sul piatto c'è l'offerta dell' Olympique Lione , che ha già convinto il giocatore serbo. Fa muro, però, il club che detiene attualmente il cartellino del calciatore.

Matic, separato in casa al Rennes: lo aspetta il Lione

Nemanja Matic non vuole farsi sfuggire l'occasione di trasferirsi al Lione, cambiando aria e ritrovando la serenità persa con la maglia del Rennes. Dopo aver voluto fortemente il passaggio in Ligue 1, con i Rouges et Noir, per l'ex Roma le cose non sono andate secondo le aspettative iniziali. Problemi familiari e di natura tecnica, con uno spogliatoio che pare non aver legato particolarmente con il gigante serbo.

Matic, che la scorsa estate ha firmato un contratto fino al 2025, ha già svuotato il suo armadietto nel centro sportivo del Rennes. Nonostante ciò, la società rossonera non vuole cederlo ad un altro club del massimo campionato francese e al momento lo ha esentato dagli allenamenti. Il Lione aspetta, ma non sono escluse sorprese.

Come riporta L'Équipe, le parti stanno cercando di trovare un accordo in tempi brevi, ma ad oggi prevale una fase di stallo, con i tifosi del Rennes che hanno già invaso i canali social ufficiali di Matic.