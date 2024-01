FRANCIA - Dopo la rottura in estate con la Roma l'avventura di Nemanja Matic al Rennes potrebbe concludersi prima del previsto. L'ex giallorosso sembra non essersi mai davvero integrato e sta facendo di tutto per lasciare il club. Il calciatore non si è infatti presentato agli ultimi allenamenti e questo atteggiamento ha portato alla reazione del Rennes che sul sito ufficiale ha diramato un comunicato in cui prende posizione sulla questione.