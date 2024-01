Carabao Cup, uragano Chelsea: Pochettino vola in finale

LONDRA (INGHILTERRA) - È il Chelsea la prima finalista della Carabao Cup. Nel catino infernale di Stamford Bridge, la squadra di Pochettino travolge 6-1 il Middlesbrough (club della Championship, Serie B inglese) allenato dall'ex Manchester United Carrick e ribalta la sconfitta per 1-0 maturata nella semifinale d'andata. I 'Blues' chiudono la pratica qualificazione già nel primo tempo con l'autogol di Howson (15') e le reti di Fernandez (29'), Disasi (36') e Palmer (42'). Nella ripresa c'è spazio anche per la doppietta dell'ex Manchester City (77'), il sigillo di Madueke (81') e il gol della bandiera del 'Boro' segnato da Rogers (88').