Castro, clamoroso gol annullato con l'Argentina U23 prima del sì al Bologna

Il Bologna si appresta ad accogliere Santiago Castro. L'attaccante argentino classe 2004 è stato suo malgrado protagonista, nella scorsa notte, di un clamoroso episodio nel corso di Argentina-Perù Under 23, valida per il torneo preolimpico: Castro ha infatti segnato sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma gli è stato annullato per una incredibile quanto inesistente posizione di fuorigioco. Una svita incredibile che lo ha fatto, comprensibilmente, disperare.