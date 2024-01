Arabia Saudita, durissimo attacco a Mancini: "Un gesto del tutto inaccettabile"

Mancini via prima dell'ultimo rigore: cosa è successo

Mancini non si è fermato a vedere il rigore decisivo del sudcoreano Hwang Hee-chan che ha eliminato la squadra saudita. Dopo un pareggio per 1-1, la Corea del Sud ha vinto 4-2 ai rigori e affronterà l'Australia nei quarti di finale in Qatar. Mancini, si era già scusato ieri dicendo che pensava "fosse già finita la partita". Ma il presidente della Saudi Football Federation, Yasser Al-Misehal, ha sottolineato in un'intervista con l'emittente saudita SSC che "l'uscita dell'allenatore è del tutto inaccettabile": "Discuteremo con lui perché quanto è accaduto - ha aggiunto - Ha il diritto di spiegare il suo punto di vista e poi decideremo l'azione appropriata". "Tecnicamente siamo soddisfatti della prestazione in Coppa d'Asia - ha detto Misehal - anche se non mi piace mai perdere".