Mancini, ennesima bufera: lascia sola l'Arabia prima dell'ultimo rigore!

DOHA (QATAR) - Una beffa atroce per Roberto Mancini in Coppa d'Asia, dove la sua Arabia Saudita è stata eliminata negli ottavi di finale. Dopo essere passata in vantaggio contro la Corea del Sud, la squadra guidata dall'ex ct azzurra è stata ripresa nel nono minuto di recupero e poi, dopo i supplementari, è stata sconfitta ai calci di rigore. E a far discutere, più degli errori commessi dal dischetto da Al Najei e Ghareeb (entrambi 'ipnotizzati' dal portiere avversario Cho Hyun-woo), è stato il gesto compiuto da Mancini che ha scatenato le polemiche.