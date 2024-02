"Bellingham, insulto choc a Greenwood: la rivelazione dell'esperto di labiale"

La ricostruzione del contatto Bellingham-Greenwood

Proprio il Daily Mail ricorda che "Greenwood era stato accusato di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo nel gennaio del 2022, accuse tutte ritirate un anno dopo in seguito al ritoro dei testimoni chiave". L'esperto di labiale ha spiegato a Mail Sport: "I segnali visivi delle labbra indicano la presenza dei suoni R e P e la parola sembra terminare bruscamente". Il Getafe, dopo che il video è diventato virale, ha deciso di intervenire chiedendo all'arbitro di registrare l'insulto nel resoconto della partita per far squalificare Bellingham.