Borussia-Friburgo sospesa, l'ex Juve costretto a intervenire: cosa è successo

Momenti di grande agitazione sugli spalti, ieri, in Bundesliga, in occasione della gara tra Borussia Dortmund e Friburgo vinta dalla squadra di Terzic per 3-0 . Nel corso del match, infatti, c'è stata una protesta da parte dei tifosi di casa , una presa di posizione evidente, attraverso cui i sostenitori sottolineano la propria contrarietà nell'apertura mostrata dalla Bundesliga nei confronti degli investitori stranieri.

Decisivo l'intervento di un ex giocatore della Juventus

L'arbitro è stato costretto ad intervenire e, mentre i tifosi lanciavano monete e palline da tennis in campo, a loro si è avvicinato Emre Can. L'ex centrocampista della Juventus è intervenuto provando a placare gli animi all'interno del Signul Iduna Park mentre gli steward raccoglievano gli oggetti in campo. Can ha provato a spiegare a parole il suo punto di vista e poco dopo la partita è ripresa.