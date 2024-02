Eriksson sarà in panchina con il Liverpool: potrà coronare il suo sogno

Quando Sven-Goran Eriksson ha annunciato la sua malattia , ha anche ricordato che, da tifoso del Liverpool, uno dei suoi grandi rimpianti è stato quello di non aver mai allenato i Reds . Potrà farlo per un'occasione speciale. Il club inglese, infatti, ha appena annunciato che l'allenatore svedese farà parte del team dirigenziale dell'LFC Legends per la gara contro le leggende dell'Ajax in programma il prossimo 23 marzo.

Eriksson ad Anfield: tutti i dettagli

Con lui in panchina ci saranno vecchie glorie del Liverpool come Ian Rush, John Barnes e John Aldridg. Eriksson sarà così ad Anfield con la sua famiglia per una partita che, come sempre, sarà a scopo benefico, un evento importante per raccogliere fondi. Tra i primi giocatori annunciati ci sono Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Martin Skrtel, Fabio Aurelio, Gregory Vignal e Djibril Cisse.