Altra condanna per Promes: 6 anni carcere per importazione di cocaina

Dopo la condanna confermata per il tentato omicidio del cugino , la Procura di Amsterdam ha chiesto sei anni di carcere per Quincy Promes , giocatore olandese in forza allo Spartak Mosca. Il classe 1992 è stato dichiarato colpevole di importazione, esportazione, trasporto e possesso della droga .

Promes avrebbe aiutato a muovere 1370 chili di cocaina

In particolare, il calciatore sarebbe coinvolto in un controbbando di cocaina per circa 1370 chili intercettato ad Anversa e proveniente dal Brasile. La sostanza sarebbe stata nascosta in un carico di sale marino dentro un classico container. Al momento Promes non si sarebbe mai presentato al processo e non avrebbe quindi rilasciato alcuno tipo di dichiarazione.