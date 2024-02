Confermata la condanna a 18 mesi di carcere per Promes: il motivo

Tentato omicidio del cugino: confermata la condanna a Promes

L'ex Ajax, infatti, era già stato condannato dall'Arta Corte della capitale d'appello per il tentato omicidio del cugino durante una festa nel 2020 in cui Promes avrebbe tentato di accoltellarlo ferendolo a una gamba. Oltre alla conferma della reclusione, il 32enne deve risarcire la vittima di 7000 euro. In tutto questo, però, il giocatore non si è presentato a nessuna udienza: su di lui pende un altro caso legato al traffico di droga.