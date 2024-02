Benzema, rientro in campo da dimenticare: autogol e critiche

Benzema è tornato in campo. L'attaccante francese è stato schierato ieri dall'Al Ittihad in occasione del match di Champions League asiatica, disputato contro gli uzbeki del Navbahor Namangan. L'ex pallone d'oro mancava da due mesi, ovvero da quando si è allontanato in seguito a delle tensioni con la dirigenza del club saudita. I gialloneri hanno festeggiato il passaggio del turno, ma l'inizio della sfida non è stato positivo per Benzema.