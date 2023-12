Benzema è sparito: via da Gedda, nessuno sa dove è andato

Situazione da non credere quella che sta vivendo Karim Benzema all'Al-Ittihad . Dopo l'arrivo in estate, con uno stipendio faraonico e la gioia dei tifosi, ora il rapporto è totalmente rovinato . Le scarse prestazioni e le feroci critiche dei tifosi nel'ultimo periodo, avrebbero portato Benzema ad una decisione clamorosa .

Clamoroso Benzema: fuga da Gedda

Fonti vicine alla squadra e al giocatore, infatti, parlano di una fuga da Gedda, la città che ospita l'Al-Ittihad. L'ex Real Madrid non è stato visto negli ultimi allenamenti del tecnico Marcelo Gallardo. Non si conoscono però i motivi e lo scopo di questa fuga, e nessuno sa precisamente dove si trovi l'attaccante francese. Non solo, l'account Instagram di Benzema è scomparso, totalmente cancellato e ad ora introvabile. Un altro tassello che alimenta il mistero su questa situazione.

Benzema, critiche feroci dopo le ultime prestazioni

Benzema ha realizzato 12 gol e 5 assist in 20 presenze con l'Al-Ittihad, ma questo non è bastato per soddisfare le aspettative che si erano create per il suo trasferimento nella squadra dell'Arabia Saudita. Le sue pessime prestazioni nella recente Coppa del Mondo per Club e soprattutto contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, hanno generato una valanga di critiche, che ha portato appunto a questa situazione paradossale.