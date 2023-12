Benzema, decisione drastica: in Arabia lo hanno umiliato davanti a tutti

Quali sono le critiche verso Benzema?

E il confronto diretto tra i due ex Real Madrid è stato anch'esso vinto nettamente da CR7, autore di una doppietta dal dischetto. E se nell'anno solare Ronaldo può vantare un invidiabile bottino di 53 gol tra club e nazionale, per Benzema l'avventura araba iniziata in estate registra 9 reti e 5 assist, numeri da non buttar via ma comunque al momento risultati insufficienti a far risalire la china all'Al-Ittihad. Ma soprattutto, quello che ha preoccupato la tifoseria e ha fatto nascere le critiche è stato aver visto un Benzema spesso solo e isolato lì davanti. Certo, la gara con l'Al-Nassr non era semplice, ma il compagno di squadra di Benzema, Hamdallah, ha almeno messo a segno due reti...

Qual è stata la decisione drastica di Benzema?

E quindi, dalle parti dell'Al Ittihad, si parla molto di aspettative deluse: pesa chiaramente l'essere arrivato come Pallone d'Oro in carica, come pesa anche il rigore sbagliato contro l'Al-Ahly durante il Mondiale per club, costato l'eliminazione della squadra. E la pesante sconfitta con l'Al Nassr non ha fatto che esasperare gli animi: e così il soprannome-gioco di parole è diventato impietoso. Da Benzema a "Ben Hazima", che vuol dire "il figlio della sconfitta". Intanto i media locali rincarano la dose: si parla di scarso impegno di Benzema, soprattutto paragonandolo al "solito" Cristiano Ronaldo che fin dalle prime esperienze saudite ha mostrato impegno e dedizione. Critiche talmente pesanti e che piovono da ogni dove al punto da far prendere a Benzema la decisione drastica di chiudere il proprio account Instagram, che aveva circa 76 milioni di followers.