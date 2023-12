Saudi League, Ronaldo batte Benzema: Al Nassr a valanga sull'Al Ittihad

L'Al Nassr batte in trasferta 5-2 l'Al Ittihad. La squadra di Cristiano Ronaldo chiude il 2023 nel migliore dei modi, consolidando il secondo posto in classifica alle spalle dell'Al Hilal di Sergej Milinkovic Savic. L'ex juventino è stato il protagonista della sfida a distanza con Karim Benzema, segnando due reti su calcio di rigore.

Al Ittihad-Al Nassr, la partita

Partenza positiva per i padroni di casa, che sbloccano il risultato al 14' grazie a Hamdallah. Dopo cinque minuti arriva però il pareggio di Cristiano Ronaldo, freddo a trasformare un calcio di rigore. Prima dell'intervallo gli ospiti ribaltano il risultato grazie ad una rete di Talisca. Ad inizio ripresa Hamdallah firma la doppietta personale e riporta la sua squadra in parità, ma Fabinho rovina tutto prendendo due cartellini gialli in sette minuti. Gli ospiti ne approfittano e in superiorità dilagano: Ronaldo trasforma il rigore del 3-2, poi Manè, nel giro di sei minuti realizza la doppietta che chiude la sfida.