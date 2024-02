Clamorosa rivelazione dalla Francia: "A Luis Enrique non piace Mbappé, è evidente..."

Stagione complessa, questa, l'ultima in Ligue 1, per Kylian Mbappé . Strano ma vero, nonostante i 21 gol in campionato e i 32 complessivi in stagione. Numeri standard per lui ma da tempo le voci sul futuro si rincorrono. Si parla di lui a Rmc Sport dopo il pareggio del Psg contro il Rennes con l'attaccante uscito al minuto 65 .

L'opinione sul rapporto Mbappé-Luis Enrique

Sotto accusa non solo il campione francese ma anche Luis Enrique. I due hanno avuto un acceso confronto. In studio Christophe Dugarry, ex attaccante francese, dice: "Penso che Luis Enrique sia completamente fuori posto e credo che a lui non piaccia Mbappè". Dugarry motiva così il suo punto di vista che parte dall'ultima di campionato e si allarga all'intera stagione del francese: "Luis Enrique ha un ego eccessivo e Mbappé non gli piace, è evidente. E comunque è a Parigi da mesi ma non ha ancora trovato la formula giusta".